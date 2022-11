Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 10 novembre

Alla fine Finn prende una decisione e dice alla madre naturale di uscire per sempre dalla sua vita e da quella della sua nuova famiglia. La reazione di Sheila è spaventosa. Intanto, Eric ha organizzato una serata romantica da trascorrere con Quinn. Ma, a sorpresa, chiama Carter per fargli una strana proposta. Nel frattempo, Brooke e Katie scoprono che Donna è ancora innamorata di Eric e ricordano i vecchi tempi in cui erano sposati. Liam, invece, è turbato perché Eric ha perdonato Quinn e Carter ne parla con Wyatt.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione