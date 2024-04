di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 12 Aprile

Steffy parla con suo fratello Thomas di quello che è appena successo ed è incredula per il fatto che lui non si renda minimamente conto della gravità delle sue azioni. Poi Brooke e Taylor si confrontano sull’accaduto con grande amarezza, ma per la prima volta senza lasciarsi andare a reciproche recriminazioni. Brooke e Hope, inoltre, ringraziano Steffy perché non ha esitato a svelare la trappola di Thomas un attimo prima che Ridge risposasse Taylor.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione