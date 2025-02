di Redazione ZON

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 19 febbraio 2025

Thomas si reca da Liam nel tentativo di persuaderlo delle sincere intenzioni di Hope: lei lo ama e desidera salvare la loro famiglia. Tuttavia, Liam rimane fermo nella sua decisione, incapace di perdonare il tradimento con Thomas. Nel frattempo, Ridge esprime preoccupazione per la possibilità che Thomas possa ricadere nella sua ossessione per Hope. Steffy, invece, crede nella buona fede del fratello e spera in una riconciliazione tra Hope e Liam. Brooke informa Ridge e Steffy che Hope le ha confidato l’intenzione di Liam di procedere con il divorzio, aumentando le preoccupazioni riguardo a un possibile riavvicinamento tra Hope e Thomas.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione