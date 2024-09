di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 19 settembre

Il conte Boucie è uno strano personaggio che si presenta a “Il Giardino” con l’affamato nipotino Orville, ma che Deacon mette comunque alla prova. Intanto, alla Forrester, Ridge continua a cercare di coinvolgere R.J. nell’azienda di famiglia, convinto che abbia un talento straordinario e che possa rappresentare il futuro del marchio. Lo sfida quindi a disegnare un modello per mettere alla prova le sue capacità. R.J. è molto titubante e cerca di opporsi al padre sostenendo di essere convinto di poter trovare la propria strada al di fuori dell’attività di famiglia, come dimostra il suo successo come influencer di viaggi intorno al mondo. Ma Ridge è pieno di entusiasmo ed è profondamente convinto che il futuro del figlio sia nella moda.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione