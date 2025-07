di Mohame Lamine Dabo

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 22 Luglio 2025

Steffy confida a Ridge tutte le sue perplessità riguardo a Thomas e Hope. Lei non vuole assolutamente che tornino a essere una coppia perché è convinta che Hope non lo ami davvero e che con il suo atteggiamento disinvolto, suggerito solo dalla fine del matrimonio con Liam, possa far ricadere Thomas nel baratro. Anche Brooke, di ritorno da una riunione, ascolta la loro conversazione e si trova pienamente d’accordo con Steffy. La donna ha paura sia per la figlia, sia per le conseguenze che un ulteriore diniego potrebbero avere su Thomas. L’unico a dissentire è Ridge che prova a convincere le due donne che Hope e Thomas sono due adulti e potrebbero essere felici insieme, dato che è passato molto tempo dalla fine del loro rapporto.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione