di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 24 Luglio 2025

A “Il Giardino”, Bill dice a Liam di avere un appuntamento con Poppy, la madre di Luna. Luna e R.J. discutono dell’appuntamento e delle preoccupazioni riguardo a Bill, mentre Poppy esita ad accettare l’invito. Tuttavia, Luna la incoraggia a uscire con Bill per scoprire se davvero si sono già conosciuti. Bill ammette di aver rintracciato Poppy attraverso sua figlia, Luna, che lavora come stagista alla Forrester Creations. Bill è certo di aver già incontrato Poppy anni prima e vuole conoscerla meglio. Liam, sorpreso, lo prende bonariamente in giro per il suo evidente entusiasmo. Nel frattempo, Finn e Steffy continuano la loro discussione su Thomas. Finn è preoccupato riguardo al cognato, mentre Steffy lo difende. Finn, comunque, sottolinea la necessità di restare vigili, anche se Thomas sta davvero tentando di cambiare, il suo passato è troppo oscuro per abbassare la guardia.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione