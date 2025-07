di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 3 Luglio 2025

Donna, Ridge, Brooke, Steffy e Thorne sono riuniti fuori dalla sala operatoria in attesa di notizie, devastati all’idea che Eric non ce la faccia, mentre Ridge è tormentato per aver scelto di farlo operare andando contro i desideri di Eric che aveva accettato di morire, solo per il proprio egoistico desiderio di non perderlo. Nel frattempo, alla Forrester, Luna cerca di consolare R.J anche lui addolorato e preoccupato per il nonno. Dopo avergli regalato una fotografia incorniciata di lui ed Eric mentre lavoravano alla collezione d’alta moda per la sfida con Ridge, Luna finisce per confessargli il suo amore, corrisposto pienamente da R.J.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione