Anticipazioni Don Matteo 9, la puntata di oggi 4 Agosto

Don Matteo non finisce mai di stupirci. Da oggi lunedì 1 agosto, la fiction torna in onda dalla nona stagione ma nel daytime di Rai1, quindi dal lunedì al venerdì alle 14:00, due episodi al giorno.

«Una favola vera» Don Matteo indaga con i carabinieri sull’omicidio di una donna la cui nipote è da poco

guarita da una rara malattia genetica. Dopo una corte serrata, Natalina comincia ad uscire con Aldo, un venditore porta a porta. «Il ritorno di Alma» La sorella di Tomàs, in città per un torneo di atletica, viene aggredita in un bosco. Don Matteo indaga sul caso. Nel frattempo Tommasi si trova a dover aiutare Cecchini e Lia a prepararsi per i rispettivi test.