Sky, la Serie A torna sul satellitare. Accordo Dazn-Tim

Era ciò che tutti gli amanti dello sport chiedevano. E adesso, grazie ai nuovi accordi stipulati di recente tra Dazn e Tim sarà finalmente possibile. Il calcio italiano infatti sta tornando davvero sui canali satellitari di Sky. La Serie A infatti sarà disponibile nuovamente sul satellitare, grazie all’approdo sia dell’app Dazn su SkyQ, sia per la creazione di un apposito canale tutto dedicato al streamer player più importante del calcio nostrano.

L’accordo rivisitato ieri con Tim ha cambiato le carte in tavola. Dazn infatti si era assicurata già da tempo l’esclusiva sulla Serie A, concedendo solo a Sky la co-esclusiva di tre match su dieci. Oltre all’applicazione stessa del servizio di streaming, l’unica altra piattaforma esistente l’anno scorso capace di accedere ai contenuti di Dazn era TimVision. “Tim è un partner strategico dal punto di vista tecnologico e di distribuzione sin dal nostro arrivo in Italia e continuerà ad esserlo“. Queste le parole di Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia.

“La modifica dell’accordo tra Dazn e Tim permetterà un ulteriore ampliamento dell’accesso e ci consentirà di continuare a perseguire la nostra ambizione di offrire contenuti sportivi live e on demand a un numero sempre crescente di tifosi. In modo semplice, flessibile e innovativo. Vogliamo diventare la principale destinazione sportiva per i tifosi e incrementare il business“.