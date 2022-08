Madrid dal 1913 al 1916, racconta la storia delle sei sorelle Silva: Adela, Francisca, Diana, Celia, Blanca e Elisa, le quali, dopo la morte del padre, dovranno lottare duramente per tenere unita la famiglia e mantenere la loro posizione nella scala sociale, in un’epoca prettamente maschilista in cui le donne sono sottomesse al volere degli uomini. Alle vicende delle sorelle Silva, si affiancano quelle dei loro dipendenti e delle famiglie. Segui le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Sei Sorelle, la puntata di oggi 4 Agosto

Intenzionata a mettere la pace tra il suo fidanzato e Cristobal, Blanca chiede aiuto a Victoria. Gli operai della fabbrica sono chiamati a raddoppiare gli sforzi per completare una commessa ma le rivelazioni di Petra a Miguel rischiano di mandare all’aria il lavoro.