Anticipazioni Il Paradiso delle signore: la puntata di oggi, 18 ottobre

18 ott 2022 di Filomena Volpe

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata de “Il Paradiso delle signore” sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Uno a partire dalle 16:05. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà oggi, 18 ottobre 2022.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: ecco tutto ciò che devi assolutamente sapere

Ezio ha un piano per ottenere l’annullamento del suo matrimonio con Gloria. Vittorio, invece, spiega alle Veneri come intende gestire la “Posta del cuore”, la nuova rubrica di Paradiso Market. Irene, nel frattempo, nutre un sospetto: pensa che Alfredo porti le sue coinquiline in magazzino. Lui, palesemente in difficoltà, è costretto a mentire per salvare Clara (Elvira Camarrone).

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: chi è Elvira Camarrone?

È nata a Palermo il 26 aprile del 2002.

Pare che Elvira abbia avuto una storia con il suo collega Christian Roberto.

Ha studiato danza classica con Melissa Mackie, insegnante, ballerina e coreografa del Royal Ballet School di Londra.

Ha studiato per sei anni presso il Teatro Ditirammu di Palermo.

Michele Perriera, noto regista e scrittore palermitano, è stato suo insegnante.

Chiara Russo: scopriamo insieme qualche piccola curiosità