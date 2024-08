di Redazione ZON

Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La promessa” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La promessa” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La Promessa (situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo le anticipazioni La promessa.

Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi 2 Agosto

Feliciano si schiererà ufficialmente contro Petra. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il ragazzo confesserà alla sorella – in realtà sua madre – di non sopportare più l’odio che lei prova verso tutti e le rivelerà di non voler più stare dalla sua parte. Quando Pia si presenterà insieme a Diego, il giovane sarà molto felice di salutare il piccolo e di aver ottenuto il perdono della governante. Intanto Mercedes vorrà rivendicare l’onore della figlia e farà di tutto per difendere Jimena. Cruz cercherà di fingere di non sapere nulla delle umiliazioni che la giovane marchesina dice di aver subito ma il suo sarà un vano tentativo di calmare la consuocera. Jana tornerà a casa e Ramona inviterà lei e Curro a cena mentre Lope organizzerà una cena per lui, Salvador e Maria e rafforzerà la loro amicizia.

Anticipazioni La promessa: la filmografia di Jordi Coll

Cinema

Pasión criminal, regia di Rubén Dos Santos (2015)

Televisione

Infidels – serie TV, 14 episodi (2010-2011)

Il segreto (El secreto de Puente Viejo) – soap opera, episodi 381-930, 998-1000 (2012-2015, 2018)

El ministerio del tiempo – serie TV, 1 episodio (2015)

El incidente – serie TV, 7 episodi (2016)

Una vita (Acacias 38) – soap, episodi 404-676 (2016-2017)

La otra mirada – serie TV, 13 episodi (2018-2019)

Merlí: Sapere Aude – serie TV, 8 episodi (2021)

El inocente – serie TV, 4 episodi (2021)

Madres. Amor y vida – serie TV, 8 episodi (2022)

Storie per non dormire (Historias para no dormir) – serie TV, 1 episodio (2022)

Cortometraggi

Desguace, regia di David Orea (2022)

Teatro

Fama, el Musical (2007-2008)

Un cau de mil secrets (2009-2010)

Hair, Peace, Love & Rock Musical (2010-2011)

Grease, el Musical (2011-2013)

Mierda de artista (2014-2015)

Molt soroll per no res (2015-2016)

Programmi televisivi