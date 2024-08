di Redazione ZON

Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La promessa” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La promessa” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La Promessa (situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo le anticipazioni La promessa.

Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi 22 Agosto

Jana si reca nella stanza di Jimena e scopre un incendio. Jana e Don Romulo portano in salvo lei e Catalina. Intanto Salvador avvisa Mauro dell’incendio e tutti danno una mano a spegnerlo. Catalina ha un’ustione a una gamba e ha inalato troppo fumo, quasi non respira, ma riesce a dire che è stata Jimena ad appiccare il fuoco. Anche Romulo ha inalato tanto fumo e potrebbe avere complicazioni dovute alla sua recente malattia polmonare. Il signor Cavendish sta per interrompere il rapporto d’affari con Pelayo e Jerónimo, ma il conte lo convince a non farlo. Il nuovo piano di Lorenzo per sbarazzarsi di Curro è quello di farlo arruolare nell’esercito. Secondo Abel ci sarebbe una terapia innovativa che potrebbe aiutare Catalina, ma serve dell’ossigeno che è da recuperare a Villalquino. Cruz, attraverso Petra, corrompe l’autista incaricato di prendere l’ossigeno per ritardare il più possibile. Jimena dice di non ricordare come sia scoppiato l’incendio.

Anticipazioni La promessa: la filmografia di Jordi Coll

Cinema

Pasión criminal, regia di Rubén Dos Santos (2015)

Televisione

Infidels – serie TV, 14 episodi (2010-2011)

Il segreto (El secreto de Puente Viejo) – soap opera, episodi 381-930, 998-1000 (2012-2015, 2018)

El ministerio del tiempo – serie TV, 1 episodio (2015)

El incidente – serie TV, 7 episodi (2016)

Una vita (Acacias 38) – soap, episodi 404-676 (2016-2017)

La otra mirada – serie TV, 13 episodi (2018-2019)

Merlí: Sapere Aude – serie TV, 8 episodi (2021)

El inocente – serie TV, 4 episodi (2021)

Madres. Amor y vida – serie TV, 8 episodi (2022)

Storie per non dormire (Historias para no dormir) – serie TV, 1 episodio (2022)

Cortometraggi

Desguace, regia di David Orea (2022)

Teatro

Fama, el Musical (2007-2008)

Un cau de mil secrets (2009-2010)

Hair, Peace, Love & Rock Musical (2010-2011)

Grease, el Musical (2011-2013)

Mierda de artista (2014-2015)

Molt soroll per no res (2015-2016)

Programmi televisivi