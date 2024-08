di Redazione ZON

Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La promessa” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La promessa” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La Promessa (situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo le anticipazioni La promessa.

Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi 30 Agosto

Maria è scomparsa nel nulla e tutti i domestici sono preoccupati. I marchesi si rifiutano però di chiamare la Guardia Civile e costringono la servitù a organizzare delle squadre di ricerca senza avvertire i signori. Don Romulo e Pia danno loro una mano. Cruz chiede a Pia informazioni su Feliciano. La marchesa vuole sapere se davvero il ragazzo sia il figlio di Petra ma la governante le risponde di no, mentendo. Poco dopo Pia informa la cameriera delle indagini della nobile e la domestica si stupisce che la sua nemica abbia protetto il suo segreto. Catalina dice a Pelayo che avrebbe tanto voluto partire ma lui le ribadisce che la loro presenza nella tenuta è fondamentale per controllare il business delle marmellate. Il conte, dopo aver parlato con Jeronimo, spinge la marchesina ad ampliare la produzione delle confetture, per mascherare il denaro sporco.

Anticipazioni La promessa: la filmografia di Jordi Coll

Cinema

Pasión criminal, regia di Rubén Dos Santos (2015)

Televisione

Infidels – serie TV, 14 episodi (2010-2011)

Il segreto (El secreto de Puente Viejo) – soap opera, episodi 381-930, 998-1000 (2012-2015, 2018)

El ministerio del tiempo – serie TV, 1 episodio (2015)

El incidente – serie TV, 7 episodi (2016)

Una vita (Acacias 38) – soap, episodi 404-676 (2016-2017)

La otra mirada – serie TV, 13 episodi (2018-2019)

Merlí: Sapere Aude – serie TV, 8 episodi (2021)

El inocente – serie TV, 4 episodi (2021)

Madres. Amor y vida – serie TV, 8 episodi (2022)

Storie per non dormire (Historias para no dormir) – serie TV, 1 episodio (2022)

Cortometraggi

Desguace, regia di David Orea (2022)

Teatro

Fama, el Musical (2007-2008)

Un cau de mil secrets (2009-2010)

Hair, Peace, Love & Rock Musical (2010-2011)

Grease, el Musical (2011-2013)

Mierda de artista (2014-2015)

Molt soroll per no res (2015-2016)

Programmi televisivi