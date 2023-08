di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di My Home My Destiny sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 15:45. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni My Home My Destiny: la puntata di oggi, 2 agosto

Bayram e Sakine sono entusiasti di Mehdi, anche se, per il momento, preferiscono non parlarne con la figlia. Zeynep chiede a Mehdi cosa ne pensi dello stato d’animo di Benal. I due si preparano per dormire l’uno accanto all’altra, data l’impossibilità di avere un altro letto.

Trama My Home My Destiny

Zeynep Göksu è una ragazza nata da una famiglia povera e benestante con poche opportunità nella vita. Suo padre è un alcolizzato violento, sua madre debole e suo fratello maggiore muore per mancanza di cure mediche. Ma la sua fortuna cambia improvvisamente quando la famiglia che impiega sua madre come domestica si offre di adottare la ragazza. I suoi genitori sono d’accordo nella speranza di dare alla figlia una vita migliore.

L’innocente Zeynep diventa una giovane donna intelligente, istruita e bella, fidanzata per essere sposata con un uomo da sogno dell’alta società. Tuttavia, la sua vita prende una svolta inaspettata quando la sua madre biologica riappare, cercando di riprendere il controllo della vita di sua figlia e riportarla alla casa in cui è nata.

Produzione e Riprese

La serie è diretta da Çağrı Bayrak, scritta da Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı, Defne Gürsoy, Doruk Erengül, Seray Şahiner, Selcan Özgür, Berrin Tekdemir e Firuze Engin e prodotta da OGM Pictures. Inoltre, è stata adattata dal libro Camdaki Kız della scrittrice Gülseren Budaçioğlu.