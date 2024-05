Anticipazioni Tempesta D’Amore, la puntata di oggi 1 Maggio

di Redazione ZON

Anticipazioni Tempesta d’Amore: una nuova e sorprendente puntata di Tempesta d’Amore sta per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata del 1 Maggio

Shirin vaga per il bosco, semicieca. Alle tredici in punto è previsto uno sparo di mina, ma fortunatamente Valentina la raggiunge e la salva. Christof, intanto, chiede a Eleni di restare al Fürstenhof per un mese, per conoscersi meglio, ma Markus ritorna all’hotel all’improvviso. Cerca di riconquistare Alexandra con una preziosa collana, anche se non serve a nulla. Paul va ad abitare con Josie.

Erik non può permettersi l’affitto del castello del barone ed è costretto a rinunciare al suo piano. Dovrà trovare un’altra location per le nozze di Josie.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Deborah Müller-Filmografia

2010: Anafora

2011: Quasi negativo (lungometraggio)

2014: White-Blue Tales (serie TV)

2015: SOKO Monaco di Baviera (serie TV)

2015: I poliziotti di Rosenheim (serie TV)

2015: Tempesta d’amore (serie TV)

2016: Country Crime – resa dei conti finale

2016: Hubert e Staller (serie TV)

2018: I soccorritori di montagna (serie TV)

2018: Terra X – Albrecht Dürer Superstar

2019: I poliziotti di Rosenheim (serie TV)

2019: Non sei serio! (commedia)

2020-2022: Tempesta d’amore (serie TV)

2022: file numero XY … irrisolto

Teatro