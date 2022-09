Anticipazioni Tempesta d’Amore, la puntata di oggi 23 Settembre

Anticipazioni Tempesta d’Amore. Dopo essere stati protagonisti indiscussi, Franzi e Tim lasciano la Germania per vivere il loro sogno d’amore a Londra. Il centro della scena della diciasettesima stagione in onda su Rete 4 viene occupato da Maja von Thalheim e Florian Vogt. I nuovi protagonisti vivranno una storia d’amore apparentemente perfetta cercando di far trionfare i loro sentimenti tra mille peripezie.

Le Anticipazioni Tempesta d’Amore di oggi 23 Settembre

Ariane si offre di aiutare Werner a cercare Cornelia ed è proprio lei a trovarla. La Tac esclude lesioni interne e Robert e Werner ringraziano Ariane per averla salvata. Constanze scopre che Florian andrà a Seattle e lo spiffera a Maja, che va a chiedergli se parte per colpa sua. Lui le assicura di no. Constanze lo dice anche a Hannes, che chiede subito a Maja di accompagnarlo in una delle baite per illustrarle il suo progetto di digitalizzazione. Una volta li sentono ululare dei lupi, Maja si spaventa e gli propone di fermarsi per la notte. Si mettono a dormire, ma gli ululati continuano, Hannes si avvicina a Maia e le dice che non deve avere paura perché c’è lui e poi la bacia.