Anticipazioni Tempesta D’Amore, la puntata di oggi 25 Aprile

di Redazione ZON

Anticipazioni Tempesta d’Amore: una nuova e sorprendente puntata di Tempesta d’Amore sta per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata del 25 Aprile

La rottura tra Markus e Alexandra è definitiva. Intanto, Gerry è preoccupato per Shirin ma Helene gli spiega che deve dare più fiducia alla ragazza. Arriva la lettera dal “Prix du chocolat”, l’ingrediente che dovrà far parte della preparazione è la calendula ma la pralina dovrà essere creata sotto gli occhi della giuria e per André sono guai. Nel frattempo, Vanessa immagina di baciare Carolin: comincia a provare dei sentimenti per la donna , tanto che Alfons se ne accorge.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Deborah Müller-Filmografia

2010: Anafora

2011: Quasi negativo (lungometraggio)

2014: White-Blue Tales (serie TV)

2015: SOKO Monaco di Baviera (serie TV)

2015: I poliziotti di Rosenheim (serie TV)

2015: Tempesta d’amore (serie TV)

2016: Country Crime – resa dei conti finale

2016: Hubert e Staller (serie TV)

2018: I soccorritori di montagna (serie TV)

2018: Terra X – Albrecht Dürer Superstar

2019: I poliziotti di Rosenheim (serie TV)

2019: Non sei serio! (commedia)

2020-2022: Tempesta d’amore (serie TV)

2022: file numero XY … irrisolto

Teatro