Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata di oggi, 7 ottobre

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Tempesta d'Amore sta per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50 .

Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata del 7 ottobre

Cornelia (Deborah Müller) si rifugia in un bosco. Rosalie la raggiunge ma viene pedinata da Ariane la quale avvisa subito Robert. Lui prova a convincere la donna a seguirlo ma lei scappa di nuovo appena vede Ariane e rimane da sola, nel bosco, a vagare. Werner, nel frattempo, nomina Eric responsabile del torneo di golf. Alfons e Hildegard ritrovano l’invito alla Festa d’Estate che era stato preso da Chantal. Erik, a questo punto, regala i biglietti per il bioparco a Florian e Maja; i due hanno intenzione di costruire una torre di vedetta nel bosco per poter osservare gli animali. Shrin cerca un lavoro per poter pagare la caparra del centro estetico.

Deborah Müller-Filmografia

2010: Anafora

2011: Quasi negativo (lungometraggio)

2014: White-Blue Tales (serie TV)

2015: SOKO Monaco di Baviera (serie TV)

2015: I poliziotti di Rosenheim (serie TV)

2015: Tempesta d’amore (serie TV)

2016: Country Crime – resa dei conti finale

2016: Hubert e Staller (serie TV)

2018: I soccorritori di montagna (serie TV)

2018: Terra X – Albrecht Dürer Superstar

2019: I poliziotti di Rosenheim (serie TV)

2019: Non sei serio! (commedia)

2020-2022: Tempesta d’amore (serie TV)

2022: file numero XY … irrisolto

Teatro