La soap è la storia dell’amore immenso, ma difficile e contrastato, tra il giovane e umile Yilmaz e la bella Zuleyha. Istanbul, anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all’improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. Con H. Altinbilek. Segui le Anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Terra Amara, la puntata di oggi 12 luglio

Mentre Demir parte per un viaggio d’affari, Hunkar decide di telefonare alle forze dell’ordine per rivelare che Yilmaz si nasconde in casa sua. Quest’ultimo recupera i documenti e li sotterra in un campo.