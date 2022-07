L’avvincente storia di due donne vissute in due epoche diverse: Julia, una donna di 30 anni nella Spagna di oggi, e sua nonna Carmen, che sbarca nella Guinea Equatoriale del 1950, allora una colonia spagnola. Entrambe lotteranno per prendere il controllo del proprio destino. Segui le Anticipazioni della soap di un altro domani su Zon.it

Anticipazioni Un altro domani: la puntata di oggi 20 Luglio

Julia sta organizzando la festa, ma l’idea che Sergio e Diana non saranno presenti le lascia un po’

di amaro in bocca. In Guinea, Carmen cerca di far confessare a Sibebi ciò che ha visto la notte prima che Agustina morisse.