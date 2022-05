Anticipazioni Un Posto al Sole: la puntata del 20 maggio

Scopriamo insieme cosa accadrà questa sera ai vari inquilini di Palazzo Palladini, nella soap partenopea Un Posto al Sole. Eravamo rimasti allo sguardo impietrito di Roberto dopo aver appreso che Lara aspetta un figlio da lui. Dopo l’amara scoperta l’imprenditore ha tentato di risolvere la questione come uno dei suoi affari: un assegno, prontamente stracciato dalla sua interlocutrice.

Nonostante la Martinelli sia stata una sua fedele socia in tutti questi mesi, Roberto non vuole dunque saperne di avere un figlio da lei. Dunque la situazione non cambierà facilmente, con Filippo che si limiterà a vegliare su questa spiacevole situazione con evidente preoccupazione.

Si vedrà però questa sera un barlume di speranza per la “coppia”. Secondo le anticipazioni Un Posto al Sole, ci sarà un punto di incontro tra i due, segno che Lara a Roberto ci tenga per davvero e non solo per motivi finanziari. Ma continuerà ad essere un amore a senso unico?

Intanto per Rossella è sempre meno facile mantenere la distanza con Riccardo Crovi. Lui intanto si sente sempre molto in colpa, mentre Virginia non ha alcuna intenzione di farsi da parte. Anche Bianca non vive affatto una situazione facile, intenta ancora ad aiutare Gaia ad uscire dalla trappola della web challenge.