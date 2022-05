OneRepublic: spostate le date italiane del tour

Le date italiane degli OneRepublic, originariamente previste il 3 maggio alla Kioene Arena di Padova e il 4 maggio al Carroponte di Milano, vengono riprogrammate a ottobre 2022:

30 ottobre · Padova , Kioene Arena

, Kioene Arena 31 ottobre · Milano, Mediolanum Forum (cambio location)

I due concerti di maggio erano stati cancellati a causa di una laringite che aveva colpito il frontman della band, Ryan Tedder, con la promessa di riprogrammare le date appena possibile.

I biglietti già acquistati per gli show di maggio 2022 (o le precedenti date inizialmente previste nel 2020, poi posticipate al 2021), restano validi per gli show di ottobre 2022 nelle rispettive città.

Per la data del 31 ottobre al Mediolanum Forum di Milano l’evento sarà a Posto Unico. Sarà quindi possibile accedere sia al parterre in piedi che nelle tribune sedute fino a esaurimento dei rispettivi settori, seguendo la priorità di arrivo alla location.

Dopo il successo internazionale del loro quinto disco in studio “Human” del 2021 e il recente album live “One Night in Malibu“, uscito lo scorso febbraio. Gli OneRepublic, il gruppo pop-rock originario del Colorado e famoso per le hit che hanno dominato le classifiche globali, si riconferma tra le band più ascoltate al mondo. Ad aprile 2022, i video musicali delle hit Apologize del 2007 e Counting Stars del 2013 sono ancora tra i più visti su YouTube.