icipazioni Una Vita. La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato a Madrid. Segui Le nostre anticipazioni di Una Vita su Zon.it.

Anticipazioni Una Vita: la puntata di oggi 9 Settembre

Cuevas viene ucciso da Aurelio che sequestra Rodrigo perché vuole impossessarsi della formula per il gas tossico. Nonostante le torture subite, Rodrigo non è disposto a rivelare il prezioso segreto perché sa che Aurelio lo userebbe per loschi fini.