App per risparmiare quando ti muovi in auto e cerchi parcheggio

Tra le maggiori ansie dell’automobilista c’è sicuramente il cercare parcheggio. Ancora più angosciante se dobbiamo cercarlo fuori della nostra città o addirittura all’estero.

Grazie alle applicazioni di ultima generazione non è più così difficile e così oltre al navigatore che ci guiderà senza problemi per arrivare nelle nostre destinazioni, possiamo trovare parcheggio in tutte le situazioni in cui ci si presenterà l’esigenza.

Che sia all’aeroporto o al porto, in città o all’arrivo nelle nostre mete all’estero, potremmo risparmiare tempo e denaro grazie ad applicazioni come Parclick.

Parclick è la piattaforma web e applicazione mobile leader in Europa nella prenotazione di parcheggi online.

Grazie a questa applicazione possiamo trovare parcheggio in più di 250 città in tutta Europa tra Italia, Spagna, Francia (incluse La Reunión, Martinique e Guadaloupe), Portogallo, Germania, Olanda, Belgio.

Come trovare parcheggio grazie a Parclick

Basteranno pochi semplici mosse per trovare il giusto parcheggio. L’applicazione è molto semplice da usare, chiara, veloce e soprattutto economica.

Attraverso il proprio smartphone, dopo aver scaricato l’app, si potrà cercare, prenotare e usare i parcheggi in tempo reale e velocemente.

Possiamo dire addio alle ricerche su strada e ai tempi interminabili prima di trovare un parcheggio. In questo modo gli automobilisti troveranno velocemente parcheggio a prezzo ragionevole e alle autorimesse di avere un buon tasso di occupazione anche quando normalmente si ha basso rendimento.

La comodità del servizio è che potrete anche prenotare il vostro parcheggio prima ancora di arrivare sul posto e mostrare la ricevuta di pagamento direttamente dall’applicazione una volta arrivati a destinazione.

Dovete andare a Porta Nuova? Potrete prenotare per diverse modalità di tempo. Una volta avviata la ricerca troverete diverse possibilità e confrontare prezzi e lontananze dal posto in cui dovete arrivare.

Scegliendo una delle possibili scelte, vedrete se in parcheggio è al coperto, se potete accedere illimitatamente nel tempo pagato. Analizzerete le qualità del parcheggio stesso e potrete vedere cosa ha nelle vicinanze. Vi verranno indicate le modalità di accesso e l’indirizzo esatto dell’entrata al garage.

Molto utile anche poter leggere e lasciare commenti dei servizi utilizzati così da valutare la scelta migliore di più parcheggi nelle vicinanze. Al momento è possibile anche pagare il parchimetro in alcune città spagnole.

Considerando che, secondo alcuni studi, si trascorrono dai 35 ai 45 minuti in auto solo per cercare di trovare un parcheggio. Conti alla mano vuol dire che, fatta eccezione per i fine settimana, passiamo ben 12 ore al mese a cercare parcheggio.

La maggior perdita di tempo avviene nelle fasce orarie mattutine, dalle 8 alle 9, e serale, tra le 19 e le 20. Come è ben noto i posti peggiori sono il centro delle città e i luoghi nei pressi di stazioni e metropolitane.

Inoltre, sapere di avere un parcheggio sicuro al nostro arrivo, ci permette di pianificare il percorso di viaggio con precisione, senza dover sempre aumentare l’uscita da casa di almeno mezz’ora per essere sicuri di trovare un posto dove lasciare la macchina.

Viaggiare in sicurezza per piccoli e grandi tragitti non è mai stato così facile e sereno!