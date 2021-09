Apple, le nuove Mappe arrivano anche in Italia

L’esperienza di Apple Mappe sarà disponibile anche per il nostro Paese. La grafica è stata ridisegnata in 3D e arrivano nuove funzionalità

Siamo alla vigilia di un grande appuntamento. Il prossimo 14 Settembre, infatti, Apple svelerà in conferenza iPhone 13, Apple Watch Series 7 e altri dispositivi. Soprattutto, però, annuncerà in Italia una grande novità. Infatti, è in arrivo Apple Mappe, svelato al momento della presentazione di iOS 15. La piattaforma, già lanciata in alcuni Paesi a partire dagli Stati Uniti, è stata completamente ri-progettata per essere più precisa, realistica e di aiuto agli utenti.

Apple Mappe sarà di aiuto nella navigazione in auto, nelle indicazioni per i mezzi pubblici e in molti altri aspetti, comprese le guide sulle destinazioni per ispirare le persone a scoprire nuovi spunti, locali o attrazioni. Sulla base di rilevazioni e acquisizioni nuove di zecca. Si lavora, insomma, su dati nuovi. Dell’aggiornamento fanno parte anche San Marino e la Città del Vaticano.

Le nuove mappe portano dunque in dote una rappresentazione più realistica delle aree boschive e in generale naturalistiche. Inoltre, ci sarà una rappresentazione 3D estremamente precisa che arricchirà l’esperienza di consultazione. Ovviamente, Apple Siri si interfaccerà con le nuove funzionalità e renderà l’app nettamente più fluida. Gli utenti possono anche condividere un orario di arrivo previsto usando la funzione Condivisione dell’orario di arrivo.

La funzione Preferiti permette invece di avviare la navigazione verso i luoghi più frequentati dall’utente. Flyover, invece, offre un modo per vedere alcune delle principali aree metropolitane con viste 3D. La prossima settimana sarà rilasciato iOS 15 e le funzionalità aumenteranno ulteriormente.

Al solito, massima attenzione alla privacy. Mappe non richiede nessuna registrazione e non è collegata in alcun modo all’ID Apple. Le funzioni personalizzate sono già disponibili sul dispositivo e tutti i dati raccolti durante l’utilizzo dell’app si resettano continuamente per garantire la migliore esperienza possibile e per migliorare.