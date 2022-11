Argentina col fiato sospeso: Messi si infortuna

Ansia per Messi. La Pulce potrebbe non prendere parte alla gara del Mondiale contro l’Arabia Saudita. Lo scatto social mostrato da un giornale online presenta un’immagine emblematica dove è evidenziata in primo piano la caviglia incredibilmente gonfia del calciatore dell’Argentina.

Il trequartista si è allenato a parte nel corso della giornata di sabato, chiaro indizio che qualcosa evidentemente non va come dovrebbe. Gli allenamenti svolti in gruppo nei giorni seguenti non si sono rivelati sufficienti a tranquillizzare i tifosi e i media locali, così il portale online TyC Sports ha approfondito la questione. Il giornale, proprio oggi ha postato sui social una foto della caviglia del numero 10 dell’Argentina incredibilmente gonfia. Nella foto si vede chiaramente che è presente ancora del liquido. Messi potrebbe non prendere parte alla gara, quindi. Restiamo in attesa.