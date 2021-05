Ariana Grande si è sposata con il suo Dalton Gomez, dopo un anno di relazione e con una cerimonia intima quanto inaspettata

Ariana Grande e Dalton Gomez si sarebbero sposati in gran segreto lo scorso fine settimana. Secondo alcuni rumors, la coppia avrebbe celebrato il proprio matrimonio in un cerimonia intima, con pochi invitati e senza paparazzi. Non è ancora chiaro se si sia trattato un evento programmato o di una follia d’amore. Ciò che è certo è che 5 mesi fa la nota 27enne, idolo di molti ragazz*, aveva ricevuto, a meno di un anno di fidanzamento, la proposta di matrimonio dal suo Dalton, agente immobiliare di 25 anni. I due si erano conosciuti all’inizio del 2020 e hanno trascorso il lockdown insieme: evento che avrebbe accelerato le cose perché ha permesso loro di conoscersi meglio. Da qui, presto ci aspettavamo di vederla in abito bianco, ma la notizia di poche ore fa è stata del tutto inaspettata visto che non c’è stato nessun annuncio ufficiale nei giorni precedenti.

Potrebbe interessarti:

Entrambi comunque avrebbero detto “si” (“I do” in inglese) e ora sarebbero marito e moglie. Probabilmente vedremo la bella Ariana Grande in abito bianco solo se dovesse decidere di condividere con i suoi fan quale foto della giornata, ma ad oggi ancora nulla. A darne notizia è TMZ, che cita fonti che hanno conoscenza diretta delle improvvise nozze. La cerimonia si sarebbe svolta a Montecito, in California e secondo queste fonti c’erano meno di 20 persone, fra cui i membri delle famiglie dei due sposi.