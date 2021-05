Arisa in un sexy vedo non vedo si mostra al web in uno scatto che lascia senza fiato. Nel post scrive: “I miei genitori mi hanno fatto bella a modo mio”

Arisa “senza vergogne” si legge così nel post che accompagna uno scatto bollente, lo stesso che ha diviso il web. L’artista ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto che la ritrae in un sexy vedo non vedo. Capelli sciolti, sguardo ammiccante e seni ben in vista. Arisa come non l’avevamo mai vista e la sorpresa è tanto inaspettata quanto piacevole.

Il web avrà gradito? Ecco cosa ha scritto la cantante sui Social scatenando immediatamente le reazioni da parte di chi la supporta. Immancabili i soliti haters e i loro commenti inappropriati. Del resto il messaggio di bodypositive lanciato dalla cantante è soprattutto rivolto a chi punta il dito.

Il messaggio di Arisa

“Ma sai che c’è ? Ci sono cose che non potrai fare più.. il tempo passa e chissà come andrà a finire, ma qui e ora sono questa. Basta vergogne e interrogativi, basta se, basta ma… mi voglio celebrare e ringraziare i miei genitori che mi hanno fatto bella, perfetta a modo mio“.

Da Instagram

Un gesto quello di Arisa che ha una precisa collocazione all’interno della giungla spietata del web e si offre come generoso manifesto contro ogni forma di bodyshaming. Obiettivo di Rosalba Pippa, la nostra amata Arisa, era quello di lanciare un preciso messaggio, accettarsi e amarsi con i propri pregi e difetti.

Il post di Instagram ha raccolto 70mila like e quasi 3mila commenti. Come spesso accade in questi episodi forti, il web si è diviso tra chi ha supportato all’artista e chi l’ha criticata. Al netto di qualsivoglia polemica, la cantante ligure sta vivendo una vera e propria rivoluzione personale e professionale, anche e soprattutto nella vita privata.

Di recente infatti, Arisa ha concluso la sua relazione d’amore con il produttore Andrea Di Carlo, ma attenzione perché stando a qualche indiscrezione si tratterebbe solo di una fase di stallo e non di una rottura definitiva. I due con eccessivo riserbo hanno tenuto lontano dagli occhi delle camere i motivi della separazione.