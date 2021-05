Sky Sports Inghilterra – Accordo vicino tra il Milan e Giroud. L’attaccante francese è in scadenza di contratto: i rossoneri stringono

Dall’Inghilterra ne sono certi, il Milan e Giroud sarebbero vicini ad un accordo per la prossima stagione. Questo è quanto riferito da Sky Sports Uk, che segue da vicino la pista del francese, ormai lontano dal Chelsea, anche da fresco vincitore della Champions League. L’attaccante partirà ora per Euro 2020 e probabilmente l’annuncio sulla sua nuova destinazione potrebbe arrivare al termine della competizione.

Potrebbe interessarti:

Il contratto di Giroud scade il 30 giugno, poi sarà libero di firmare per qualsiasi altra squadra a parametro zero. Il Milan è alla ricerca di un vice Ibrahimovic e vuole puntare su un uomo di esperienza che conosca anche la Champions League, che i rossoneri torneranno a giocare dopo molto tempo. La condizione fisica della svedese è sempre al limite, per questo Maldini si è messo al lavoro per cercare di arrivare almeno ad una punta di riserva. Probabilmente il dirigente cercherà anche un altro giocatore più giovane, soprattutto se dovesse uscire Leao.

Nella stagione che si è appena conclusa, Giroud, tra tutte le competizioni, ha giocato 31 partite, segnando 11 gol. Ha trovato poco spazio da titolare vista la numerosa qualità che hanno davanti i campioni d’Europa, nonostante le prestazioni di Werner siano state titubanti.