Arte e moda in un…Abbraccio: il DivaDay ritorna in piazza Portanova

di Redazione ZON

L’evento che anche quest’anno si terrà l’8 dicembre nel cuore della città verrà presentato in una conferenza stampa il 5 dicembre. L’arte e la moda in un…Abbraccio. Manca poco all’edizione 2024 del “DivaDay”, l’evento ideato e realizzato dall’atelier Diva nel cuore della città di Salerno, in piazza Portanova. Quest’anno la mission della giornata dell’8 dicembre si “colorerà” di arte e riempirà il cuore con la donazione di un’opera d’arte che verrà realizzata durante la serata all’associazione salernitana “L’Abbraccio”.

L’iniziativa

L’iniziativa che assume anche i contorni della solidarietà quest’anno verrà presentata il 5 dicembre in una conferenza stampa al Comune di Salerno alle 10.30 alla presenza del consigliere comunale Fabio Polverino, della titolare Marianna Fierro, della dj Alessandra Arcaro e dell’artista Stefano Santoro.

Un format portato avanti da anni

Da diversi anni l’atelier salernitano della famiglia Fierro porta avanti questo format con un approccio speciale ed esclusivo. Un modo di celebrare le festività, racchiudendo l’amore e la passione che ogni giorno mettono nel proprio lavoro.

“Quest’anno abbiamo deciso di mettere al centro la moda come espressione di libertà, uno strumento per accendere i riflettori su temi forti e di grande attualità. I linguaggi dell’arte, infatti, non hanno mai smesso di combattere i conflitti attraverso stili e approcci che hanno rivoluzionato la moda e la società. Una sfilata non cambierà la storia, ma ciascuno di noi può contribuire a farlo – sottolinea Marianna Fierro – l’arte crea, l’arte ci eleva. Il conflitto, di qualsiasi genere, distrugge”.

Questo il messaggio che dall’atelier Diva vogliono gridare con forza l’8 dicembre in una piazza Portanova che vedrà al centro il maestoso albero di Natale.

“In passerella presenteremo una sposa audace – continuano i titolari – con dettagli incisivi e cambi di look pensati per rappresentare conflitti interiori ed esteriori attraverso proposte provocatorie. La concezione estetica dell’arte diventa rivoluzionaria quando esce dalle gallerie e dai musei e il nostro obiettivo sarà andare oltre il cliché della perfezione, puntando sull’autenticità”.

Atelier Diva nasce come un progetto sartoriale in cui l’artigiano dedica la sua maestria alla creazione di qualcosa di bello, capace di evocare emozioni, proprio come l’arte.

“Questo percorso inizia con la cura, l’amore per se stesse e per ciò che ci circonda. È per questo che daremo una seconda vita all’abito dei sogni: la nostra deejay, ad esempio, indosserà l’abito da sposa di sua madre, completamente trasformato. Musica, make-up, acconciature e abiti si uniranno per comunicare un messaggio forte e chiaro: la forza assoluta e la bellezza autentica. In ogni fase del nostro viaggio è fondamentale trovare equilibrio e serenità, proprio come avviene nella scelta dell’abito da sposa. La bellezza sta nel condividere, e nel farlo, rendiamo il mondo un po’ più luminoso. Durante il pre-sfilata, l’artista salernitano Stefano dipingerà su tela umana, amplificando la voce dell’arte attraverso la candida stoffa di un abito da sposa. Creare qualcosa di bello è un dovere – concludono dall’Atelier – il tessuto della nostra società non deve essere lacerato, e l’arte può diventare un cammino verso la realizzazione del nostro essere più autentico”.