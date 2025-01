Aryas, “Bene” è il nuovo singolo

di Riccardo Manfredelli

La cantautrice milanese, con un passato nel musical, lo presenterà live con una data esclusiva all’Hard Rock Cafè di Milano

Sarà disponibile da venerdì 17 gennaio su tutte le piattaforme streaming e in rotazione radiofonica, “Bene”, il nuovo singolo della cantautrice Aryas.

Romagnola d’origine ma milanese d’adozione, Aryas – pseudonimo di Stefania Fabbri – racconta così “Bene”, scritto a sei mani con Ibla e Raffa: «Ho deciso di liberarmi della mia coperta di linus musicale che è il rock, per cimentarmi finalmente in una ballad. Lo faccio affrontando un argomento molto intimo: “Bene”, infatti, racconta della perdita di mio fratello mancato a vent’anni a causa di una leucemia. Lui mi ha insegnato cosa sia l’amore eterno: lo sento ancora qui con me».

«Il lutto che io e la mia famiglia abbiamo subìto», continua Aryas nello spiegare quanto per lei la musica sia stata terapeutica, «ha fatto sì che io crescessi forse troppo in fretta. Non potevo permettermi di arrabbiarmi o di dare ai miei altri pensieri. Di contro, ho sviluppato un senso di risentimento, tantissima rabbia nei confronti del mondo che ha trovato un canale solo attraverso il rock; dei Pantera, dei Led Zeppelin, dei Guns ‘n Roses e dei Genesis».

Ma nella vita di Aryas, medaglia d’argento al Premio Mia Martini 2023, c’è anche una parentesi dedicata al musical; nel 2021 è stata Paulette in Legally Blonde e l’anno successivo ha dato corpo a Titania in Sogno di una notte di mezza estate, entrambe produzioni All Entertainment Srl: «Due esperienze pazzesche», racconta lei, «che mi hanno aiutato a migliorare l’espressività e a liberarmi della paura di espormi davanti ad un pubblico. Ho scoperto, infine, quanto sia fondamentale il lavoro di squadra. Vedere che tutti i tasselli sono al loro posto dopo ore e ore di duro lavoro da parte di ogni reparto, è una sensazione impagabile».

Mentre ambisce ai palcoscenici dei grandi festival rock internazionali, Aryas presenterà “Bene” e tutti gli altri singoliche compongono il suo ep di debutto di prossima uscita, con una data speciale all’Hard Rock Cafè di Milano sabato 18 gennaio 2025: «Come sta oggi il rock? Il rock non muore mai», riflette, «perché è forse l’unico genere in grado di andare sempre controcorrente, dagli Anni Settanta ad oggi». “Essere controcorrente” che nel percorso di Aryas vuol dire soprattutto farsi megafono per chi si è spesso sentito emarginato, per chi non ha altra scelta che trovare dentro di sé la forza per ricominciare, per chi coltiva fame di rivincita.