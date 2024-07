ASL Salerno, contributi economici per ausili a persone con disabilità fisica

di Redazione ZON

L’ASL SALERNO, in attuazione del DCA n. 583 emesso dalla Regione Campania il 20/06/2024, ha avviato interventi atti a favorire l’acquisizione di ausili e protesi utili allo svolgimento di attività motorie o sportive amatoriali individuali, destinate a persone con disabilità fisica, finalizzati ad estendere le abilità della persona e migliorare la sua qualità di vita.

A tal fine ha pubblicato un Avviso per il riconoscimento di contributi economici per l’acquisto di ausili, ortesi e protesi per lo svolgimento di attività sportive amatoriali destinate a persone con disabilità fisica.

I dispositivi medici oggetto del bando sono funzionali al:

superamento delle limitazioni motorie della persona disabile in grado di praticare attività sportive amatoriali individuali;

raggiungimento/miglioramento delle potenzialità della persona in relazione alle sue possibilità di integrazione sociale e sportiva.

Elenco delle protesi e degli ausili e Domanda di partecipazione.

L’elenco dei delle protesi e degli ausili erogabili e il modello della domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito aziendale, sulla home page alla sezione “Notizie” e nella pagina “Riabilitazione e protesica” dello stesso sito, dove possono essere facilmente consultati e scaricati.

Requisiti

Possono partecipare all’avviso i soggetti che, al momento della presentazione della domanda, posseggano contemporaneamente i seguenti requisiti:

residenti nella ASL di SALERNO;

amputati di arto e/o affetti da paraparesi o paraplegia o tetraparesi;

invalidi civili o in attesa di riconoscimento, se maggiorenni;in fascia di età compresa tra i 10 (dieci) e i 64 (sessantaquattro) anni compresi;praticanti, o in grado di praticare, attività motorie o sportive amatoriali individuali come attestato da certificato di idoneità allo svolgimento di attività ludico-motorie sportive , rilasciato dal medico specialista in medicina dello sport, dipendente/convenzionato con il sistema sanitario nazionale o iscritto nell’elenco regionale dei professionisti abilitati con il sistema sanitario nazionale utilizzando il modulo “Schema per certificazione medico-sportiva”allegato all’avviso pubblicato sul sito aziendale www.aslsalerno.it alla sezioni e pagine sopra indicate.;

Le richieste specialistiche e il ticket seguono, pertanto, la procedura prevista dalla normativa nazionale e regionale vigente ed applicabile in materia.

Ogni possibile beneficiario può richiedere un solo dispositivo medico oggetto del bando. In caso di amputazione bilaterale di arto, è possibile richiedere due componenti protesici nell’ambito della stessa fornitura.

Presentazione elle domande.

La domanda dovrà essere presentata dall’interessato mediante l’apposita modulistica, pubblicata sul sito www.aslsalerno.it alla sezione “Notizie” e nella pagina “Riabilitazione e protesica” dello stesso sito, e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: certificato del medico dello sport – redatto utilizzando lo schema allegato al bando, e modello ISEE 2024.

Le domande di partecipazione, a partire dalle ore 8.00 del 18/07/2024, dovranno essere presentate mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [email protected] oppure racc. a/r all’indirizzo: Distretto Sanitario n. 60 ASL Salerno, via Salvatore Giordano Nocera Inferiore, n.7 – CAP 84014, Salerno, oppure mediante consegna a mano presso l’Ufficio: U.O. Disabilità Riabilitazione e Protesica, via Salvatore Giordano n. 7, CAP 84014, Nocera Inferiore, Salerno, dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00.

Termine ultimo di presentazione della domanda: ore 23.59 del 18/09/2024.

L’esito dell’istruttoria sarà pubblicato sul sito aziendale e contestualmente verranno fornite le indicazioni per accedere a visita con medico specialista per la prescrizione del dispositivo.