“Next Gen Summer School” alla terza edizione tra formazione e trasformazione digitale

di Redazione ZON

Si terrà venerdì 19 luglio, a partire dalle ore 10 negli spazi della Fondazione Saccone a Pagliarone – Montecorvino Pugliano, l’evento di presentazione dei Project Work della “Next Gen Summer School”, iniziativa giunta alla sua terza edizione, che offre percorsi formativi multidisciplinari di alta formazione per giovani laureati e laureandi under 35, con l’obiettivo di formare professionisti capaci di affrontare le sfide del mercato e della trasformazione digitale.

Quest’anno, il focus è stato sulla formazione in “Operations & Manufacturing Management”, figura professionale responsabile della gestione globale delle operazioni e della produzione all’interno delle aziende.



Next Gen Summer School è un progetto patrocinato dalla Regione Campania, dalla Provincia di Salerno, da Confindustria Salerno, dalla Camera di Commercio di Salerno e dalla Fondazione Comunica.

Partner promotore dell’iniziativa la Fondazione Cassa Rurale di Battipaglia; Banca Campania Centro, Banca Monte Pruno e Asis i Partner sostenitori.



Sono stati 11 i talenti partecipanti a questa edizione, partita lo scorso 17 giugno, nella cornice dei Monti Alburni a Corleto Monforte, con un’outdoor experience della durata di 3 giorni. Una novità che ha permesso ai ragazzi di vivere un’esperienza ancora più immersiva e approfondire il tema della valorizzazione delle aree interne partendo dalle competenze e dalla visione dei giovani.



Sono quattro invece, i Challenge partner – CTI Foodtech, Decom srl, Miras Energia e Russo di Casandrino – che durante il percorso hanno lanciato le sfide relative a reali problematiche aziendali ai ragazzi, che hanno avuto il compito di individuare soluzioni innovative da proporre alle aziende alla fine del percorso. A loro sarà affidata la chiusura del momento di presentazione dei Project Work da parte dei gruppi di lavoro.



L’apertura dell’incontro sarà a cura di Giorgio Scala, Presidente della Fondazione Saccone, che ha dichiarato: “Felici di aver dato il nostro apporto al territorio anche quest’anno con progetti validi e giovani di talento”.

Al termine delle presentazioni, verranno consegnate le targhe di riconoscimento a tutte le aziende partner che hanno supportato attivamente il progetto.

Questo momento di premiazione rappresenta un riconoscimento per il loro impegno nel promuovere l’inserimento di giovani nel mondo del lavoro.

Per ulteriori informazioni sul progetto e le sue finalità, sarà possibile visitare la pagina Next Gen Summer School sul sito www.fondazionesaccone.it.