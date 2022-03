Atalanta, primo round conquistato. Leverkusen abbattuto dalla Doppia-M

Tutto perfetto…o quasi. Il turno d’andata degli ottavi di Europa League sorride a un‘Atalanta apparsa in fiducia e padrona per gran parte del match dei suoi contendenti. Un 3-2 ai danni del Bayer Leverkusen che lancia buoni segnali in visto del secondo round previsto tra 6 giorni: e pensare che la pratica qualificazione è stata a un passo dall’archiviazione già ieri sera…

Il racconto del match

Ebbene sì. Perchè dopo il vantaggio di Aranguiz e l’inizio sprint degli ospiti, l’Atalanta si è resa protagonista di una partita ad altissima intensità, i cui risvolti in termini di gol non corrispondono alla mole di occasioni nitide create. Non è un caso, infatti, che il migliore del Leverkusen di Sioane sia proprio il portiere Hradecky, provvidenziale a sbarrare la propria porta ed evitare la debacle totale nel secondo tempo.

Ci ha poi pensato Moussa Diaby, uno dei talenti più attesi delle Aspirine, a riscattare una partita sottotono con un gran sinistro che vale il 3-2 e accende nuove speranze in vista del lato B di questo doppio confronto europeo.

Fattore Doppia-M: la rinascita Atalanta parte da qui

D’altro canto, Gasperini si gode la nuova verve di due dei suoi uomini copertina: Muriel e Malinovskyi sono apparsi in grande spolvero e hanno mostrato un’intesa che da tempo non si palesava sul campo del Gewiss Stadium. E’ prima Lucho a servire il collega ucraino, abile a sparare in rete con il suo solito fucile mancino; inversione di rotta, poi, nelle altre due marcature nerazzurre. Per due volte, infatti, sarà Malinovskyi a concedere al colombiano gli assist che valgono il temporaneo doppio vantaggio.

Con Zapata quasi certamente out fino all’anno prossimo, Gasperini non può più prescindere dal fattore doppia-M.