Fischio d’inizio ore 18:00, l’Austria e la Macedonia si scontreranno nel girone C all’Arena Națională di Bucharest

Secondo ed ultimo match di giornata per il girone C, questa volta ad affrontarsi saranno l’Austria della neo blanco David Alaba e la Macedonia di capitan Goran Pandev. Quest’ultimo è la star indiscussa della sua nazionale, e proverà in tutti i modi a regalare un sogno riuscendo a passare il turno da outsider. Staremo a vedere se ne sarà all’altezza o meno.

La partita

QUI AUSTRIA – Il ct Foda opterà per un classico 4-2-3-1, così da sfruttare al meglio la qualità dei suoi esterni alti. Spazio a Bachmann in porta, coperto da Dragovic e Hinteregger centrali, ed Ulmer e Lainer come terzini. In mediana probabilmente scenderanno in campo dal primo minuto Grillitsch e Schlager, così da dare spazio alla velocità e alla fantasia di Alaba e Lazaro sulle fasce. Sabitzer occuperà la trequarti, e sarà l’unico uomo a supporto della prima punta Kalajdzic.

QUI MACEDONIA – Gioco diverso quello di Angelovski, che non potendo contare sui giocatori di molta qualità, punterà sulla densità a centrocampo. Dimitrievski sarà il portiere titolare, seguito da una difesa a 3 composta dai centrali Ristovski, Musliu e Ristevski. Centrocampo folto, che contra sugli esterni Nikolov e Alioski, ed al centro Ademi, Spirovski e il partenepeo Elmas. In attacco la punta sarà Trajkovski, accompagnata dal capitano e uomo simbolo di questa nazionale Goran Pandev.

Le probabili formazioni del match

AUSTRIA (4-2-3-1): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer; Grillitsch, Schlager; Lazaro, Alaba; Sabitzer; Kalajdzic. All.- Foda

MACEDONIA DEL NORD (3-5-2): Dimitrievski; Ristovski, Musliu, Ristevski; Nikolov, Ademi, Spirovski, Elmas, Alioski; Pandev, Trajkovski. All.- Angelovski