La Johan Cruyff Arena stende il tappeto rosso ad Olanda-Ucraina. Non ce la fa De Ligt, De Boer conferma la difesa a tre

Euro 2020 inizia anche per il gruppo D, con Olanda-Ucraina pronte a sfidarsi per ottenere subito il primo posto del girone e non cadere in qualche brutta trappola. Gli Oranje sono orfani del loro fuoriclasse Van Dijk, che è rimasto a causa viste le sue condizioni fisiche non ancora ottimali.

QUI OLANDA – De Boer conferma la difesa a tre provata nelle ultime partite, anche con l’assenza di De Ligt. Il candidato per sostituirlo è Timber, che dovrebbe formare il terzetto con De Vrij e Blind. Dumfries più di Hateboer sulla destra, mentre sul versante opposto potrebbe spuntarla Wijndal. A far da coppia con Depay, il favorito è Weghorst.

QUI UCRAINA – Shevchenko non cambierà molto rispetto a quanto visto nelle ultime uscite. Zinchenko si schiererà a centrocampo, a differenza della sua posizione con il Manchester City. Malinovskyi libero di spaziare sulla trequarti alle spalle di Yaremchuk.

Olanda-Ucraina sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football e in chiaro su Rai 1.

Le probabili formazioni di Olanda-Ucraina

OLANDA (3-5-2): Stekelenburg; Timber, De Vrij, Blind; Dumfries, F. De Jong, De Roon, Wijnaldum, Wijndal; Depay, Weghorst. Ct: F. De Boer.

UCRAINA (4-1-4-1): Bushchan; Karavaev, Krytsov, Matviyenko, Mykolenko; Sydorchuk; Yarmolenko, Zinchenko, Malinovskyi, Zubkov; Yaremchuk. Ct: Shevchenko.