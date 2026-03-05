Scoperte decine di auto abbandonate su un terreno privato

di Marisa Fava

Circa 50 autoveicoli abbandonati sono stati scoperti dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Giffoni Valle Piana, con il supporto dei colleghi della Stazione Carabinieri di Montecorvino Pugliano, durante un controllo sul territorio.

I veicoli si trovavano all’interno di un’area privata di circa 850 metri quadrati, dove risultavano depositati da lungo tempo.

Il rischio ambientale

Secondo quanto emerso dal sopralluogo effettuato dai militari, le auto erano posizionate su suolo nudo e molte contenevano ancora liquidi e componenti potenzialmente pericolosi.

La permanenza prolungata dei veicoli alle intemperie avrebbe potuto provocare un rischio concreto di inquinamento del suolo e del sottosuolo. Inoltre è stato evidenziato anche il pericolo di incendio, con possibili conseguenze per la sicurezza pubblica.

Un veicolo risultato rubato

Nel corso degli accertamenti è emerso che uno degli autoveicoli presenti nell’area risultava oggetto di furto.

Sequestro dell’area e denuncia

Alla luce delle irregolarità riscontrate, i carabinieri hanno proceduto al sequestro dell’intera area e alla denuncia in stato di libertà del proprietario del terreno.

L’uomo dovrà rispondere delle ipotesi di discarica non autorizzata di rifiuti e ricettazione.