A Salerno il networking corre veloce con “L’Espresso delle Idee”
Il 9 marzo il CIF della Camera di Commercio lancia un business speed-date tra imprenditrici, studentesse e aspiranti startupper.
Un nuovo modo di celebrare la Giornata internazionale della donna, puntando sulla concretezza delle relazioni professionali e sul valore della condivisione di competenze. Con questo spirito nasce “L’Espresso delle Idee”, iniziativa promossa dal Comitato per l’Imprenditoria Femminile (CIF) della Camera di Commercio di Salerno, in programma lunedì 9 marzo dalle ore 9:00 alle 11:00 presso il Mulino Urbano in Piazza 24 Maggio.
L’evento propone un format innovativo di business speed-date, pensato per favorire l’incontro tra generazioni diverse di donne impegnate nel mondo dell’impresa e della formazione.
Un ponte tra imprenditrici e nuove generazioni
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un dialogo diretto tra imprenditrici del territorio, studentesse e aspiranti startupper, offrendo uno spazio di confronto dinamico e immediato.
Attraverso incontri brevi ma intensi, le partecipanti avranno l’opportunità di presentarsi, condividere idee e avviare nuove connessioni professionali, superando la rigidità dei tradizionali convegni.
Il format del networking dinamico
Il cuore dell’evento sarà una sessione di Networking Dinamico: ogni coppia di partecipanti avrà tre minuti per presentarsi, raccontare un progetto o scambiarsi contatti utili.
Un segnale acustico scandirà il passaggio alla postazione successiva, permettendo a ciascuna partecipante di incontrare il maggior numero possibile di interlocutrici.
Al termine della sessione, l’ultima mezz’ora sarà dedicata a un momento più informale davanti a un caffè condiviso, occasione per approfondire le relazioni e le idee nate durante gli incontri.
Un progetto per rafforzare l’imprenditoria femminile
L’iniziativa riflette la visione del Comitato per l’Imprenditoria Femminile di Salerno, che punta su strumenti innovativi per sostenere il talento e la crescita professionale delle donne.
«Con “L’Espresso delle Idee” vogliamo favorire la condivisione del saper fare e il coraggio di fare rete. Il nostro obiettivo è facilitare il passaggio di competenze tra generazioni, mettendo a disposizione delle più giovani l’esperienza di chi ha già intrapreso un percorso imprenditoriale».
L’evento rappresenta quindi un’occasione concreta per rafforzare la rete dell’imprenditoria femminile salernitana, promuovendo collaborazione, innovazione e nuove opportunità professionali.
ARTICOLO PRECEDENTE
ARTICOLO SUCCESSIVO