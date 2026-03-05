A Salerno il networking corre veloce con “L’Espresso delle Idee”

Un nuovo modo di celebrare la Giornata internazionale della donna, puntando sulla concretezza delle relazioni professionali e sul valore della condivisione di competenze. Con questo spirito nasce “L’Espresso delle Idee”, iniziativa promossa dal Comitato per l’Imprenditoria Femminile (CIF) della Camera di Commercio di Salerno, in programma lunedì 9 marzo dalle ore 9:00 alle 11:00 presso il Mulino Urbano in Piazza 24 Maggio.

L’evento propone un format innovativo di business speed-date, pensato per favorire l’incontro tra generazioni diverse di donne impegnate nel mondo dell’impresa e della formazione.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un dialogo diretto tra imprenditrici del territorio, studentesse e aspiranti startupper, offrendo uno spazio di confronto dinamico e immediato.

Attraverso incontri brevi ma intensi, le partecipanti avranno l’opportunità di presentarsi, condividere idee e avviare nuove connessioni professionali, superando la rigidità dei tradizionali convegni.

Il cuore dell’evento sarà una sessione di Networking Dinamico: ogni coppia di partecipanti avrà tre minuti per presentarsi, raccontare un progetto o scambiarsi contatti utili.

Un segnale acustico scandirà il passaggio alla postazione successiva, permettendo a ciascuna partecipante di incontrare il maggior numero possibile di interlocutrici.

Al termine della sessione, l’ultima mezz’ora sarà dedicata a un momento più informale davanti a un caffè condiviso, occasione per approfondire le relazioni e le idee nate durante gli incontri.

L’iniziativa riflette la visione del Comitato per l’Imprenditoria Femminile di Salerno, che punta su strumenti innovativi per sostenere il talento e la crescita professionale delle donne.

«Con “L’Espresso delle Idee” vogliamo favorire la condivisione del saper fare e il coraggio di fare rete. Il nostro obiettivo è facilitare il passaggio di competenze tra generazioni, mettendo a disposizione delle più giovani l’esperienza di chi ha già intrapreso un percorso imprenditoriale».