Caos al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi

di Marisa Fava

Momenti di forte tensione al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, dove un uomo ha provocato ingenti danni alla struttura e aggredito il personale sanitario in servizio.

L’intervento degli agenti della Polizia di Stato ha consentito di bloccare l’individuo e riportare la situazione sotto controllo.

Vandalizzati locali e attrezzature

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe scatenato il caos all’interno del reparto di emergenza ospedaliera. Nel corso della sua azione avrebbe danneggiato diverse postazioni informatiche utilizzate dal personale sanitario e vandalizzato i servizi igienici della struttura, rendendoli inutilizzabili.

Oltre ai danni materiali ai locali dell’ospedale, l’episodio ha coinvolto direttamente anche i sanitari presenti nel reparto.

Aggrediti medici e infermieri

Come riferito dalla Questura, l’uomo avrebbe aggredito fisicamente e verbalmente i medici e gli infermieri in servizio al pronto soccorso.

L’intervento tempestivo degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha permesso di fermare l’aggressore e ristabilire la normalità all’interno del reparto.

Le accuse

L’uomo è stato arrestato e dovrà rispondere delle accuse di danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e minacce aggravate.