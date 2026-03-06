Esce “Africana”, il nuovo singolo dei Banda Maje
Il brano unisce groove mediterraneo, suggestioni afro e atmosfere cinematografiche anni ’70.
Da venerdì 6 marzo sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali “Africana”, il nuovo singolo dei Banda Maje, pubblicato dall’etichetta Four Flies Records. Il brano anticipa l’uscita di Costa Sud, secondo album del progetto musicale.
Il singolo nasce dall’incontro tra groove mediterraneo, suggestioni afro e atmosfere cinematografiche anni Settanta, elementi che caratterizzano il linguaggio sonoro della band.
Un suono costruito collettivamente
“Africana” si sviluppa a partire da una base essenziale composta da basso, batteria e marimba, sulla quale si innestano progressivamente sintetizzatori e stratificazioni sonore che costruiscono un paesaggio musicale dinamico.
Il risultato è un brano che mantiene un equilibrio tra rigore ritmico e libertà atmosferica, dando vita a un suono compatto in cui l’identità del gruppo emerge come elemento centrale.
Verso il nuovo album
Il singolo rappresenta anche un’anticipazione del nuovo disco Costa Sud, progetto che sviluppa una geografia sonora legata al Sud Italia, inteso non solo come ambientazione ma come vero e proprio linguaggio musicale.
Il percorso dei Banda Maje continua così nel segno della contaminazione tra funk, disco e suggestioni cinematografiche, consolidando un’identità artistica sempre più riconoscibile.
ARTICOLO PRECEDENTE
ARTICOLO SUCCESSIVO
Forino, arrestato con mezzo chilo di hashish: sequestrati 8 panetti di droga