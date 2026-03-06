Forino, arrestato con mezzo chilo di hashish: sequestrati 8 panetti di droga

di Marisa Fava

Arresto per detenzione di droga a fini di spaccio

Un uomo è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Nel corso dell’operazione i militari hanno sequestrato circa mezzo chilo di hashish.

Il controllo dei finanzieri

L’intervento è stato effettuato dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei traffici illeciti.

Gli investigatori hanno notato un uomo con atteggiamento sospetto mentre ritirava un pacco presso un hub di spedizioni installato all’interno di una tabaccheria. Dopo aver preso il pacco, il soggetto si è diretto verso la propria auto.

Insospettiti dal comportamento, i finanzieri hanno deciso di procedere con un controllo del veicolo.

Sequestrati otto panetti di hashish

All’interno del pacco appena ritirato sono stati trovati otto panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 500 grammi.

La sostanza è stata sottoposta a test rapido che ha confermato la natura dello stupefacente.

Perquisizione nell’abitazione

Le attività di controllo sono state successivamente estese anche all’abitazione dell’uomo, dove i militari hanno trovato un bilancino di precisione e ulteriore sostanza stupefacente dello stesso tipo.

L’uomo è stato quindi arrestato e lo stupefacente sequestrato. La vicenda è ora al vaglio dell’Autorità giudiziaria.

Come previsto dalla legge, la responsabilità dell’indagato sarà accertata solo in caso di sentenza definitiva.