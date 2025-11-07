Banda musicale GDF: concorsi per il reclutamento di 15 esecutori

di Redazione ZON

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, separati per ciascuna parte e qualifica, per ricoprire le sottoindicate parti e strumenti del ruolo degli esecutori della Banda musicale della Guardia di Finanza:

Prime parti A

1° Clarinetto Soprano in Sib n. 1 (solista);

1ª Tromba in Sib acuto n. 1;

1° Flicorno Sopranino in Mib.

Prime parti B

Cassa (con l’obbligo dei Timpani, Xilofono, Celeste e Vibrafono).

Seconde parti A

1° Flicorno Soprano in Sib n. 2;

2° Flicorno Tenore in Sib (con l’obbligo del Flicorno Basso in Sib).

Seconde parti B

2° Flauto (con l’obbligo dell’Ottavino);

1° Clarinetto Soprano in Sib n. 8;

2° Trombone Tenore.

Terze parti A

1° Clarinetto Soprano in Sib n. 10;

2° Clarinetto Soprano in Sib n. 4.

Terze parti B

3° Flauto (con l’obbligo dell’Ottavino);

2° Clarinetto Soprano in Sib n. 7;

2° Clarinetto Soprano in Sib n. 8;

5° Corno.

È ammessa la partecipazione anche per più parti e strumenti.

Possono partecipare ai concorsi i militari in servizio nel Corpo della Guardia di Finanza che non abbiano superato il 45° anno di età.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se già alle armi, che abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda (entro le ore 12:00 del 15 novembre 2025), compiuto il 18° anno di età e non superato il giorno di compimento del 40° anno di età. Tale limite è elevato di cinque anni per i militari delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in attività di servizio.

Requisiti di studio

Tutti i candidati devono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, i seguenti titoli di studio:

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione a corsi di laurea previsti dalle Università statali o legalmente riconosciute; Diploma nello strumento per il quale si concorre o per strumento affine, come da tabella “H” allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, conseguito in un conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato.

Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono munirsi di uno dei seguenti strumenti di autenticazione:

Sistema Pubblico di Identità Digitale ( SPID );

); Sistema di identificazione digitale “Entra con CIE”, con l’impiego della carta di identità elettronica (CIE) rilasciata dal Comune di residenza.

Ultimata la registrazione al portale, i candidati possono compilare il form della domanda di partecipazione – raggiungibile tramite la propria area riservata – e concluderne la presentazione seguendo la relativa procedura automatizzata.

Ulteriori informazioni sul concorso e relativi esiti possono essere reperiti sul portale https://concorsi.gdf.gov.it e tramite l’app mobile “GdF Concorsi”, disponibile su Google Play e App Store, oppure scansionando con il proprio dispositivo mobile il QR code presente sul citato portale.