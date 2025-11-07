La Juventus punta al difensore del Chelsea per gennaio

di Redazione ZON

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dall’Italia, la Juventus starebbe valutando la possibilità di acquistare il difensore del Chelsea Axel Disasi nella prossima sessione di calciomercato di gennaio.

La squadra italiana sta valutando le opzioni difensive dopo il recente infortunio del centrale Gleison Bremer, e Disasi è stato individuato come una potenziale soluzione.

Il difensore francese, un tempo titolare fisso sotto la guida di Mauricio Pochettino, è caduto completamente in disgrazia a Stamford Bridge. Non fa più parte del gruppo di allenamento della prima squadra e il suo futuro a Londra appare sempre più incerto.

I piani del Chelsea per la sessione di gennaio dovrebbero concentrarsi maggiormente sul rafforzamento della difesa piuttosto che sul mantenimento dei giocatori in eccesso, il che potrebbe rendere il trasferimento a Torino appetibile per tutte le parti.

L’interesse della Juventus sarebbe arrivato dopo Bremer ha subito un intervento chirurgico al menisco che lo terrà fuori per almeno due mesi. Il brasiliano è stato fondamentale per la stabilità difensiva della Juventus e la sua assenza ha lasciato un vuoto significativo nella difesa della squadra.

Con la lotta per il titolo di Serie A che si fa sempre più serrata e la Juventus che punta a mantenere il suo slancio nella seconda metà della stagione, i rinforzi stanno diventando una priorità.

Per il Chelsea, la partenza di Disasi non sarebbe una sorpresa. Dal suo arrivo dall’AS Monaco, il suo tempo a Londra è stato incostante. Sebbene abbia giocato molto durante la gestione di Pochettino, le sue prestazioni sono state altalenanti e ha faticato ad adattarsi ai ritmi frenetici della Premier League.

Con nuove promesse difensive come Josh Acheampong che cercano di guadagnare minuti e altri nomi affermati davanti a lui nella gerarchia, il suo ritorno in formazione sembra chiuso.

La mossa potrebbe potenzialmente assumere la forma di un prestito con opzione di acquisto, dando alla Juventus flessibilità e consentendo a Disasi di dimostrare il suo valore in Serie A. Il ritmo più lento e l’enfasi tattica del campionato italiano potrebbero adattarsi al suo stile di gioco, offrendogli l’opportunità di ritrovare la compostezza e la sicurezza che lo hanno reso un giocatore di spicco al Monaco e gli hanno fatto guadagnare un posto nella nazionale francese.

Dal punto di vista del Chelsea, cedere Disasi aiuterebbe a snellire una squadra difensiva già affollata e ad aprire spazi per potenziali nuovi acquisti. I Blues sono stati accostati all’acquisto di un nuovo difensore centrale a gennaio, anche se molto dipenderà dalla capacità dei giocatori più giovani di ricoprire il ruolo.

Se Acheampong continua a mostrare progressi, la necessità di rinforzi potrebbe diminuire, ma considerazioni finanziarie e di bilanciamento della squadra potrebbero comunque rendere necessaria la cessione di Disasi.

Per la Juventus, l’ingaggio rappresenterebbe una soluzione pragmatica a breve termine, che potrebbe evolversi in una partnership più duratura se il giocatore si ambientasse bene. La fisicità di Disasi, l’esperienza nelle competizioni europee e la familiarità con i sistemi difensivi strutturati lo rendono un obiettivo logico per la squadra di Massimiliano Allegri, soprattutto in un periodo in cui la profondità difensiva è messa a dura prova.

In definitiva, il potenziale trasferimento riflette le alterne fortune di un giocatore un tempo considerato un acquisto affidabile in Premier League, ma ora in cerca di un nuovo inizio.

Un trasferimento alla Juventus potrebbe rilanciare la carriera di Disasi, offrendogli un minutaggio costante in un campionato che valorizza la consapevolezza della posizione e la disciplina tattica, qualità che ha dimostrato in passato quando gli sono state concesse regolari opportunità.

Con l’avvicinarsi di gennaio, si prevede un progresso delle trattative, con il Chelsea aperto a trattative che potrebbero includere un prestito. Per entrambi i club, l’accordo avrebbe senso dal punto di vista strategico: la Juventus colmerebbe un vuoto difensivo importante e il Chelsea ridurrebbe il carico salariale, aumentando potenzialmente il budget per i trasferimenti di altri obiettivi.

Se questa mossa si concretizzasse, potrebbe segnare una svolta cruciale per Disasi, dandogli la possibilità di ristabilire il suo posto tra i migliori difensori d’Europa e aiutando la Juventus a superare una fase difficile della sua stagione.