Ballando con le Stelle, Arisa è nel cast: “Voluta fortemente da Milly”

Secondo le indiscrezioni, Arisa sarà nel cast di Ballando con le Stelle, dal 16 ottobre su Rai1. Le trattative sarebbero in corso da maggio

Arisa, secondo quanto riporta Dagospia, sarà una delle protagoniste di Ballando con le Stelle.

La trattativa sarebbe in corso dallo scorso maggio. Sul blog di D’Agostino si legge che Milly Carlucci avrebbe fortemente voluto l‘ex coach di Amici nel suo programma, che partirà il 16 ottobre. Ma non solo: il giornalista svela che l’operazione avrebbe ottenuto l’ok del direttore Stefano Coletta, nonostante il parere contrario di alcuni.

Qualche settimana fa sempre Dagospia aveva svelato che la cantante non sarebbe stata riconfermata nel talent della De Filippi. Al suo posto probabilmente vedremo Raimondo Todaro nelle vesti di coach di danza.

Altri rumors

Tra gli altri rumors si mormora anche di un possibile ruolo speciale che sarà affidato a Caterina Balivo, visto l’ottimo rapporto con Milly Carlucci e di una molto probabile partecipazione a Ballando con le Stelle di Andrea Iannone. Quest’ultimo, che sta scontando la sua pena per doping, sarebbe a tutti gli effetti davvero un bel colpo per il noto programma Rai; bisognerà però aspettare ancora qualche giorno per una conferma o smentita.

Conferme

Ciò che è sicuro è che a cimentarsi nel ballo saranno: i cantanti Albano, Morgan, Sabrina Salerno e Mietta, la dinamica “Suor Costanza” di Che Dio ci Aiuti Valeria Fabrizi, il parrucchiere dei vip Federico Fashion Style e l’ex calciatore Fabio Galante. Confermata la giuria e la coppia di opinionisti Alberto Matano e Roberta Bruzzone, a cui si aggiunge Alessandra Mussolini, che conosce bene il programma di Rai Uno, avendovi partecipato come concorrente nella scorsa edizione. Questi i primi 7 nomi (gli altri verranno confermati in seguito).