Raimondo Todaro lascia “Ballando con le stelle”: l’annuncio

Attraverso un post su Instagram, Raimondo Todaro annuncia che non farà più parte del cast di Maestri di “Ballando con le stelle”

La nuova edizione di “Ballando con le stelle”, in partenza ad Ottobre su Raiuno, dovrà rinunciare ad uno dei suoi Maestri più rappresentativi: dopo sedici anni di militanza, infatti, Raimondo Todaro ha deciso che non scenderà più sulla pista da ballo dello show condotto da Milly Carlucci, alla ricerca di nuovi stimoli e nuove sfide.

L’annuncio viene direttamente dal profilo Instagram ufficiale del ballerino siciliano, che scrive:

“Dal 17 Settembre 2005 la mia vita, la mia crescita e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella di Ballando con le stelle e su tutti Milly Carlucci (…) Ma, come spesso accade nelle famiglie, un figlio matura l’idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli. Ed è per questo che ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide, consapevole e grato degli strumenti che Ballando e Milly mi hanno dato. Ai miei colleghi faccio un grosso in bocca al lupo, lo spettacolo me lo godrò da casa tifando per ognuno di loro”.

In pillole

Nel palmarès di Raimondo Todaro a “Ballando con le Stelle”, ci sono cinque vittorie (nel 2005 con Cristina Chiabotto, nel 2006 con Fiona May, nel 2010 con Veronica Olivier, nel 2013 con Elisa Di Francisca e nel 2014 con Giusy Versace). Nel corso dell’ultima edizione, Raimondo ha fatto coppia con Elisa Isoardi. Negli anni tra i suoi allievi ci sono stati anche Platinette e Giovanni Ciacci.