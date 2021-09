Ballando con le stelle: il nuovo cast del programma

Ecco l’elenco completo dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle, scelti da Milly Carlucci

Ballando con le stelle ritorna con una nuova spumeggiante edizione a partire da Sabato 16 ottobre. Come sempre, lo show sarà condotto da Milly Carlucci, ed andrà in onda su Rai 1 in prima serata. Da qualche ora, grazie al magazine DiPiù, è disponibile la lista dei concorrenti di questa nuova edizione.

Come ogni anno, le star scelte gareggeranno a colpi di danza, giudicati ogni sabato sera da una severissima giuria. Ma non saranno solo i concorrenti a doversi sfidare quest’anno: Milly infatti dovrà reggere uno show in grado di competere con Maria De Filippi a Tu Sì Que Vales su Canale 5.

Ecco l’elenco completo dei partecipanti:

Al Bano

Andrea Iannone

Arisa

Sabrina Salerno

Federico Fashion Style

Fabio Galante

Memo Remigi

Morgan

Mietta

Valeria Fabrizi

Valerio Rossi Albertini

Alvise Rigo

Bianca Gascoigne

La giuria

La giuria di Ballando con le stelle non avrà molte modifiche: composta Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto, al team si aggiungeranno anche Roberta Bruzzone e Alberto Matano.

Tra i ballerini per una notte invece dovremmo trovare Marcell Jacobs. Non ci resta che vedere dunque chi tra i scelti si improvviserà il miglior ballerino dello show.