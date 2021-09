Cosa ha detto Biden all’esordio all’Assemblea Generale Onu

Partecipando alla prima Assemblea Generale Onu come Presidente Usa, Joe Biden ha ribadito l’impegno contro il terrorismo. Prove di disgelo con la Cina

Nel suo primo intervento da Presidente degli Stati Uniti in seno all’Assemblea Generale dell’Onu, che si concluderà lunedì prossimo a New York, Joe Biden ha ribadito l’impegno del suo Paese contro il terrorismo – argomento che annuncia voler trattare diffusamente domani nel corso del summit sulla pandemia alla Casa Bianca – mettendo in cima alla sua agenda politica il tema del cambiamento climatico (per combattere il quale il Congresso raddoppierà i finanziamenti) e la lotta alla fame nel mondo, progetto ambizioso che si tradurrà in un innesto da 10 milioni di dollari nel sistema alimentare, negli Usa e all’estero.

Sul fronte della politica estera, Biden apre alla Cina con l’obiettivo dichiarato di evitare una nuova Guerra Fredda (“Siamo pronti a lavorare con qualsiasi nazione persegua intenti pacifici”) e si dichiara pronto a rivedere l’accordo sul nucleare qualora l’Iran sia disposto a fare lo stesso.

Anche Xi Jinping accoglie gli auspici distensivi del suo omologo statunitense: “La Cina è per il confronto e il dialogo con gli altri Paesi al fine di perseguire la pace e lo sviluppo globale nello spirito del multilateralismo”, dice, “Le differenze tra i Paesi vanno affrontate con reciproco rispetto (…) Il successo di un Paese non deve coincidere con il fallimento di un altro Paese”.

Nel frattempo, nell’ottica di un riconoscimento internazionale, anche i talebani hanno chiesto di parlare durante la riunione annuale ad alto livello dell’Assemblea Generale Onu attraverso l’ambasciatore per le Nazioni Unite dell’Afghanistan Suhail Shaeen.