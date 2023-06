Baronissi, cadono calcinacci dal solaio: neonato colpito alla testa

di Rita Milione

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi, martedì 20 giugno, in via Ferreria a Baronissi, dove alcuni calcinacci – come riporta Salerno Today – si sarebbero staccati dal solaio di un appartamento situato all’ultimo piano di una palazzina colpendo alla testa e all’addome un bimbo di appena due mesi.

Immediatamente sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato, velocemente, il neonato al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. Fortunatamente, il piccolo non sarebbe in pericolo di vita.