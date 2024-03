Baronissi, elezioni 2024: il PD in campo con Anna Petta

di Rita Milione

Il Partito Democratico della Provincia di Salerno sta mettendo in campo le sue forze migliori per le Elezioni Amministrative di giugno. Di seguito comunicato ufficiale della segreteria provinciale:

“Una candidatura forte ed autorevole, unitaria ed inclusiva, vincente. Il Partito Democratico della Provincia di Salerno sta mettendo in campo le sue forze migliori per le Elezioni Amministrative di giugno. A Baronissi, uno dei comuni più grandi ed importanti tra quelli chiamati al voto, Anna Petta sarà la nostra candidata sindaco.

Anna, per più di una consiliatura Vice Sindaco del Comune Baronissi, è una scelta eccellente, in quanto protagonista della vita amministrativa e politica della Comunità. È pronta a guidare un’ampia coalizione di centrosinistra con il sostegno di numerose forze politiche, associazioni, movimenti della società civile. Anna unisce alla grande passione civile, competenza ed efficacia operativa.

La piena intesa su Anna Petta è giunta al termine di un confronto serrato e sincero, nel corso del quale abbiamo apprezzato la disponibilità di altre illustri personalità, dei dirigenti e dei militanti del nostro partito che ringraziamo per il sostegno leale che, con spirito costruttivo, daranno alla candidata. Siamo impegnati adesso nella definizione di liste e di un programma vincente sempre con il metodo del confronto inclusivo.

Il PD è pronto ad esercitare il suo ruolo guida nell’ambito di una collegialità diffusa e pronta a recepire ogni istanza positiva da parte di tutte le forze in campo. Ci attende una dura campagna elettorale. La Destra sta facendo danni enormi al Paese ed al Meridione in modo particolare.

Con le Elezioni Amministrative daremo una spallata alla Meloni ed a tutti i suoi scudieri territoriali che preferiscono la bandiera di partito e la poltrona personale al bene delle proprie Comunità e dei propri territori. Le donne e gli uomini del Partito Democratico e dell’intera coalizione sono pronti alla mobilitazione ed alla lotta per la dignità di Baronissi e di tutti gli altri centri impegnati nel turno elettorale di giugno”.

La nota di Piero De Luca

“A Baronissi, siamo al fianco di Anna Petta, candidata Sindaco alle prossime elezioni amministrative. Stiamo costruendo a Baronissi, come in altri Comuni al voto, un’ampia coalizione di centro sinistra sostenuta anche da associazioni e movimenti della società civile, per continuare il lavoro importante di sviluppo del territorio svolto in questi anni. È fondamentale mettere in campo le energie migliori del Partito Democratico, per sostenere al massimo le nostre comunità e batterci contro una destra nemica del Mezzogiorno e dell’Italia unita”.